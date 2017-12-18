Путін може вдатися до масштабнішої атаки на Україну - екс-президент

Президент України у 1991-1994 Леонід Кравчук допускає, що президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до масштабнішої атаки на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав журналістам.

"Я давно слідкую за виступами російського президента і нещодавно слухав його прес-конференцію, він, здається, починає діяти так, щоб створити більш широке поле для можливої глибшої і масштабнішої атаки на Україну. Я так це вважаю - може, я помиляюся, але в мене є для цього підстави", - наголосив Кравчук.

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Також, на його переконання, розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй могло б допомогти відновити мир на Донбасі, якби "вона була застосована відповідно до норм міжнародного права і ООН - не так, як хоче Путін".

"Він же хоче в окремих точках застосувати, а ми хочемо, щоб місія була на всій території, перш за все забезпечила встановлення кордонів, мирне життя і відбудову врешті-решт всіх регіонів, які зруйновані фактично війною. Це наше завдання, і це має бути місія великого масштабу, тому що маємо справу з таким оригінальним сусідом. Але все ж не можуть вирішити без згоди Путіна", - додав Кравчук.

"Я вам скажу відверто, що поки ми не знайдемо зустрічі двох - України і Росії, і не сядемо за стіл вдвох з цих питань, Путін завжди буде проти", - переконаний екс-президент.

При цьому він нагадав, що раніше Путін заявляв, що "з українською владою не захоче сідати за стіл переговорів".

"Тоді виникає запитання: у який спосіб можна вирішити питання Донбасу? Через тиск на Росію. Міжнародний, дипломатичний тиск", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, 14 грудня кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав у нього, чи той займатиме таку ж абсурдну позицію щодо Донбасу.

"Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете і далі займати таку абсурдну позицію щодо Донбасу, щодо миротворців.. І на практиці, люди ваші, які там вирішують питання, вони і займаються різаниною населення Донбасу...", - запитав український журналіст, чим викликав обурення аудиторії.