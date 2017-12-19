На Донбасі загинув воїн 95-ої бригади: у бійця АТО залишилися двоє маленьких дітей (фото)

Вночі 19 грудня біля Верхньоторецька Донецької області загинув Артем Андрійович Гульцьо, старший солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.

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Артем Гульцьо народився 9 серпня 1993 року в м. Дружба Сумської області. У Житомирі проживав з 2011 року, передає прес-служба Житомирської міськради.

Зазначається, що в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді він служив за контрактом. У загиблого залишилися батьки, дружина, двоє дітей – хлопчики віком 4 роки та 1 рік 2 місяці.

Про дату та час прощання із Артемом Гульцьо повідомлять пізніше.

Як повідомляв штаб АТО 18 грудня, за минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого загинули троє українських військових.