Ситуація в АТО загострилася: загинули троє українських бійців

За минулу добу бойовики 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого загинули троє українських військових. Про це повідомив штаб АТО на сторінці в Facebook.

"За минулу добу, російсько-терористичні війська 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. На жаль, в результаті обстрілу ворожих троє українських військовослужбовців загинули", – йдеться в повідомленні.

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Епіцентром напруженості на Луганському напрямку залишалася Світлодарська дуга, де ворог з важкої артилерії калібру 152-мм мінометів, гранатометів і кулеметів вів вогонь по українських позиціях біля Луганського. У цьому ж районі, зі 120-мм мінометів, незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілювали захисників Зайцевого і Травневого.

У той же час на Донецькому напрямку гаряче всього було в Приазов'ї, де бойовики з 120-мм мінометів обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Лебединського і Павлополя. У другій половині доби ворог також порушував перемир'я, ведучи вогонь з озброєння БМП у Гнутово. На інших ділянках української оборони неспокійно було біля Кам'янки, де бойовики використовували весь спектр піхотного озброєння.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Світлодарській дузі бойовики застосовували важкі міномети.