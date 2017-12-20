"Тут усе горіло": жителі Новолуганського розповіли, як пережили атаку російських "Градів" (відео)

У Новолуганському, котре бойовики обстріляли з "Градів" 18 грудня, люди продовжують оговтуватися від пережитого, рахувати збитки та прибирати наслідки руйнувань.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, свою роботу там уже зробили українські сапери, котрі шукали можливі нерозірвані частини снарядів, що могли вибухнути та завдати нової шкоди місцевим мешканцям. Загалом пошкоджено близько 30 приватних будинків, 10 багатоквартирних помешкань і об’єкти інфраструктури. Декотрі хати відновленню не підлягають – люди з жахом розповідають, як стрімголов тікали від атаки у підвали. "Знущаються з людей! За що стріляють у людей", - плаче одна з місцевих мешканок.

Житель Новолуганського Йосип Дольнявка через обстріли втратив гараж – вибухом його рознесло вщент. "Добре, хоч вода була. Пожежники вчасно приїхали, тут усе горіло. Вогонь збили, а що пихтіло – я сам заливав до 11-ї ночі", - розповів чоловік. Його жінка Марія Іванівна дивом лишилася живою, бо уламок залетів просто в хату, пройшов у кількох сантиметрах від її голови і розбив величезну дірку в підлозі. "Повз мене летить червоне, наче палає, дим пішов. Перечепилася, впала. Раніше тільки по телевізору цю війну бачили", - плаче Марія Дольнявка.

Дехто знаходить у собі сили ставитися до ситуації з гумором. Наприклад, військовий Петро, машина якого пройшла всю війну, а зараз "упіймала" один зі снарядів на парковці. Корпус ракети застряг у металі машини, але не вибухнув. "Луцька зборка ВАЗа сильніша за російський "Град", - іронізує власник понівеченого автомобіля. Загалом військові пов’язують перший за час АТО потужний удар по Новолуганському з виходом російських спостерігачів СЦКК, адже помилково до півсотні снарядів не могли чітко влучити в таку кількість житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Адже РСЗО "Град" не є легкою для обслуговування та застосування зброєю, та й машину вартістю у два мільйони ніхто "простим шахтарям і трактористам" не дасть.

Від ранку жителям Новолуганського роздають гуманітарку: будматеріали для найбільш нагальних робіт у понівечених оселях, ковдри та пропонують годувати гарячою їжею. Замість школи і садочків, діти разом із дорослими допомагають розгрібати завали. У місті досі ремонтують світло і газ, коли вони з’являться в оселях ніхто навіть не береться спрогнозувати. Єдине, на що тепер сподіваються місцеві мешканці – це те, що наліт ракет був одноразовою акцію, і більше не повторюватиметься.