"По обличчю кров ллється": мешканка Новолуганського про пережитий потужний обстріл (відео)

18:42, 19 грудня 2017
Війна
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В результаті вчорашнього обстрілу селища є поранені серед мирних жителів.

Військові, чиновники й місцеві жителі намагаються навести лад у Новолуганському після обстрілу населеного пункту проросійськими терористами.

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На сьогодні у селищі оголошена надзвичайна ситуація, повідомили в прес-службі МВС.

Унаслідок вчорашнього обстрілу Новолуганського поранено вісім осіб, пошкоджено близько 50 будинків.

"Я на карачках виповзла. Дідусеві кричу: "Тікай!". А він глухий. По обличчю кров у нього ллється. Не знаю, дітки, що робити", - розповідає про пережите одна з місцевих мешканок.

Як повідомляв УНІАН, після обстрілу селища Новолуганське Донецької області слідчі знайшли осколки снарядів, які на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували.

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Теги: #обстріл Новолуганського#жителі про обстріл Новолуганського