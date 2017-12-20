Росія висунула умови повернення своїх військових до СЦКК на Донбасі - Марчук

Представник РФ в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи в середу в Мінську офіційно заявив про готовність Росії повернути своїх військових до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі при виконанні низки умов.

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що виведення РФ своїх військових зі складу СЦКК стривожило не лише Україну.

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«Це рішення викликало різку негативну реакцію не лише США, Великої Британії, Німеччини, а й інших країн Європи», - заявив Марчук.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантій безпеки тощо», - підкреслив Марчук.

За його словами, повний текст заяви представника РФ буде пізніше.

Марчук також зазначив, що всі витрати на утримання російської частини СЦКК несла Україна, в тому числі на гарантії їхньої безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні покинути Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України зазначило, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю і координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі наголосили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.