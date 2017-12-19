Українська сторона в СЦКК залишила окуповану територію Донбасу – Генштаб

Українські представники у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі залишили окуповану територію Донбасу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович.

За його словами, українські спостерігачі із СЦКК виведені з тимчасово окупованої території Донбасу до Соледара. Венскович уточнив, що колона вийшла сьогодні о 10.30.

Читайте також"Поганий симптом": український парламентер щодо Донбасу розповів про ціль Росії після виходу з СЦКК

«Українська сторона у СЦКК буде і далі проводити моніторинг, сприяти роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та спостерігати за лінією розмежування, фіксувати незаконні обстріли і сприяти режиму припинення вогню», - сказав прес-офіцер.

При цьому, за словами Венсковича, українська сторона не володіє інформацією щодо виведення російських офіцерів у СЦКК з окупованого Донбасу до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери мають залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».