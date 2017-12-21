Франція нагадала Росії про "Мінськ" та закликала переглянути рішення щодо виходу з СЦКК

Франція закликає Російську Федерацію переглянути рішення про відкликання російських офіцерів з Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі.

Про це було заявлено на брифінгу в Міністерстві закордонних та європейських справ Франції, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Франція висловлює жаль у зв’язку із виходом 19 грудня цього року російських представників зі Спільного центру з контролю та координації. Дане рішення підриває ще більш довіру між російською та українською сторонами в рамках конфлікту на Донбасі", - наголосили французькі дипломати.

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Вони заявили: "Створений у 2014 році і розміщений у Соледарі (Україна), цей центр об’єднує в своєму складі представників генеральних штабів ЗС Росії та України. Він являє собою важливий інструмент у зниженні напруги та в реалізації Мінських домовленостей, зокрема щодо відведення важких озброєнь, розмінування та відновлення цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування. Він відіграє також ключову роль у забезпеченні безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, для якої він виступає основним контактом в цій зоні".

З огляду на це, Франція занепокоєна наслідками, які може мати вихід російських офіцерів з СЦКК як для безпеки персоналу ОБСЄ, яка вже зменшила обсяги патрулювання, так і для мирного населення, становище якого є ще більш хитким із настанням зимового періоду.

"Ми закликаємо російську владу переглянути це рішення і висловлюємо побажання, аби доступ до української території для російських представників Спільного центру був гарантований з боку української влади у відповідності до чинних правових норм", - наголошується у повідомленні.

Франція нагадує, що безпека спостерігачів ОБСЄ, гарантії якої містяться у мандаті місії, який було затверджено консенсусом з боку 57-ми держав-членів, належить до пріоритетної відповідальності сторін.

"Сторони Мінських домовленостей взяли на себе відповідні зобов’язання в рамках тристоронньої контактної групи ОБСЄ-Росія-Україна. Франція вчергове засуджує спроби залякування, обмеження пересування та загрози безпеці спостерігачів. Такі дії мусять бути припинені, а винуватці притягнуті до відповідальності. Ми закликаємо до повного виконання сторонами їхніх зобов’язань в рамках Мінських домовленостей та до гарантованого і безпечного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території, охопленої конфліктом, в тому числі до міждержавного кордону, як це передбачено мандатом місії", - підсумували французькі дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії. Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня, представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.