Місія ОБСЄ: відкликані Росією спостерігачі могли впливати на вогневу активність бойовиків

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод та забезпеченні безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.

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"СММ ОБСЄ відомо про оголошений вивід військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації Спільного центру з контролю та координації (СЦКК)", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку спостерігачі повідомили, що СММ здійснює оцінку ситуації на постійній основі, а відповідні спостереження будуть висвітлені у звітах місії.

"СЦКК відіграє важливу роль у реалізації Мінських домовленостей. Спільному центру доручено сприяти повному припиненню вогню та здійснювати загальну координацію робіт із розмінування", - наголосили в СММ.

"СЦКК виконує низку ключових функцій щодо забезпечення безпеки СММ. Окрім того, Спільному центру доручено сприяти оперативному реагуванню на можливі випадки перешкоджання моніторингу та верифікації, що проводяться СММ ОБСЄ", - заявляють спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери мають залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».