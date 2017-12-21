Доба в АТО: 15 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, чотирьох поранено

За минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових у зоні АТО. В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув і четверо отримали поранення, повідомили в штабі АТО.

На Луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО, навколо Гладосово і Травневого. З 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського.

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На Донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Крім того, в цьому районі, загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм і стільки ж хв за нашим оборонним укріпленням у Кам'янки. Також більше двадцяти хв різних калібрів розірвалася неподалік шахти " Бутівка.

Всього, за минулу добу, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші. У випадках, становили найбільшу небезпеку особового складу, українські воїни давали агресору адекватний вогневої відповідь.

"В результаті обстрілу ворожих не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранення отримали четверо військовослужбовців та, на жаль, Україна втратила одного захисника", - повідомили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, контактна група оголосила режим тиші в зоні АТО з 23 грудня.