Контактна група оголосила режим тиші в зоні АТО з 23 грудня

Тристороння контактна група (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Читайте такожСитуація в АТО загострилася: двоє бійців ЗСУ загинули, шестеро поранені«Тристороння контактна група… підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з півночі 23 грудня 2017 року за київським часом», – написала вона на своїй сторінці у соцмережі за підсумками засідання Контактної групи.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.