Під час передвиборчої кампанії Путіна можлива активізація конфлікту на Донбасі - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключає активізації бойових дій та посилення військових провокацій на Донбасі під час передвиборчої кампанії президента РФ Володимира Путіна. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив сьогодні в аеропорту «Київ» під час презентації системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.

«Жодних реальних причин для припинення роботи російських представників в СЦКК не існує. Причини виключно політичні, причини виключно провокативні – це виборча кампанія Путіна, під час якої ми не виключаємо посилення військових провокацій і активізації військових дій. Для цього вони відводять свої офіцерів від лінії розмежування (представників Росії з СЦКК – УНІАН) і це є реально проблема», - заявив він.

За словам секретаря РНБО, Збройні сили України готові дати відсіч будь-яким провокаціям агресора.

Читайте такожПорошенко пропонує посилити склад СЦКК на Донбасі представниками Німеччини та Франції

«В той же час я вважаю ми знайдемо механізми як завадити цим провокаціям. У всякому разі ЗСУ готові захищати Україну і поступок ніяких не буде», - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії. Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.