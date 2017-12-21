У Травневому під обстріл бойовиків потрапили робітники, які відновлювали електропостачання

Бойовики ОРДО 20 грудня вчергове обстріляли Травневе Донецької області, де на той момент відновлювали електропостачання. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації на сторінці Facebook штабу АТО.

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"Обстріл було здійснено з позицій НЗФ ОРДО, розташованих у населеному пункті Доломитне. Усього по району проведення робіт бойовиками було випущено 18 мін калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.

За даними СЦКК, такі дії бойовиків не дають можливості відновити централізоване електропостачання для мешканців населеного пункту та повернути їх до нормального життя.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня мирні мешканці Травневого та Гладосового через довготривалі обстріли були змушені залишити свої будинки і ночувати у Новолуганському та у підвалах своїх будівель.