Жителі Травневого і Гладосового змушені були залишити свої домівки через обстріли бойовиків – СЦКК

Жителі населених пунктів Травневе і Гладосове минулої ночі змушені були залишити свої домівки через нескінченні обстріли бойовиків.

Про це повідомляють представники української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

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«Попри демонстративну турботу про жителів населених пунктів Травневе і Гладосове, бойовики ОРДО нескінченними обстрілами примусили мирне населення залишити свої будинки і ночувати у сусідньому Новолуганському та у підвалах своїх будівель», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про цей факт мешканці н.п. Травневого повідомили міжнародним спостерігачам.

«Українська сторона суворо засуджує цинічні дії бойовиків ОРДО та наполягає на необхідності переходу від турботи про донеччан на шпальтах прокремлівських ЗМІ до, щонайменше, припинення знищення населення Донбасу», - додали в СЦКК.