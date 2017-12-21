Політолог пояснив, чому Україна не може відмовитися від окупованого Донбасу

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко вважає, що де-факто вже йде відділення захопленої частини Донбасу від України.

Де-юре ми цього собі дозволити не можемо, оскільки при відмові від однієї частини своєї території ризикуємо втратити й інші, розповів він на чаті у "Главреді".

Читайте такожПутін намагається "злити" Донбас - російський політолог

"Якщо ми відмовляємося від частини Донбасу, то нам скажуть і вже кажуть: "А навіщо вам тоді Крим (захоплений Росією - Ред.)?". Якщо ми самі відмовляємося від частини своєї території, то можемо втратити й інші території", - зазначив експерт.

Раніше Ірина Бекешкіна, директор Фонду "Демократичні ініціативи", заявляла, що жителі Донбасу на контрольованих територіях більше не хочуть від'єднуватися від України.