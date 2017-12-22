Під Донецьком військові помітили снайперів із Сербії (відео)

Особлива напруга нині спостерігається поблизу Ясинуватої та Донецька. Там в останні дні загинули одразу двоє захисників України.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за даними розвідки, на боці проросійських терористів з’явилися снайпери з Сербії. Позиції ворогуючих сторін розташовані неподалік Донецької фільтрувальної станції, українці мають на озброєнні кулемет "Утьос", а от ворог не гребує і важчим озброєнням, але у влучаннях в інфраструктурний об’єкт постійно винуватить саме ЗСУ. Тактику ж бойовиків армійці давно вивчили. "Самі провокують, щоби давали відповідь, а потім снайпери працюють по наших. Обізвали нас укрофашистськими зомбі – кажуть, нас кулі не беруть, тільки "Гради", - розповідають бійці.

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Однак кулі насправді беруть – днями у тутешньому підрозділі загинуло двоє військових. Одного з них убив снайпер, в іншого влучив осколок снаряду. "Під час артобстрілу військовослужбовець перебував у бліндажі, біля бліндажа виходив на позицію на підсилення – влучив снаряд, розірвався в кількох метрах", - розповів один із оборонців України. Жертвою снайпера став 24-річний Андрій Борисенко, який брав участь в АТО від самого початку. "Побіг до нього, відтягнув з червоної зони в зелену, надав допомогу, евакуювали. Потім дзвонять, що двохсотий – це для мене було дуже важко", - зізнається побратим із позивним "Барні".

Андрій мав дружину і донечку, добре знав військову справу, служив командиром гранатометного, а потім піхотного відділення. "Як боєць, був дуже підготовлений – один із кращих був. Знав свою справу, нічого не треба було пояснювати, все розумів із першого разу", - характеризує товариша "Барні". Але навіть попри смерть бойових друзів, військові тримаються гідно та сподіваються дати гідну відповідь і сербам, і росіянами, і місцевим сепаратистам. "Все нормально. Будемо жити", - кажуть українські бійці.