"Планую і буду": Савченко зробила заяву щодо поїздок до "ЛДНР" (відео)

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Народний депутат Надія Савченко заявила, що планує й надалі їздити на окуповані території Донбасу.

Цю заяву скандальний народний обранець зробила в ефірі телеканалу ZIK.

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Савченко зазначила, що комусь треба шукати полонених, не внесених до списків для обміну.

"Після того, як відбудеться обмін, так чи інакше залишаться люди, яких не повернуть. Ви чули, що в списках на обмін є 74 людини, а в Мінських списках України – 98 осіб. І є ще ті, які не знайдені. Тобто треба і побачити тих 20-30, яких не віддають, і знайти тих, кого не знайшли, і знайти місця поховання безвісти зниклих – це треба комусь робити", – сказала депутат.

На початку грудня ЗМІ повідомляли, що Савченко знову їздила на окуповані території, де провела зустріч із заступником ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка "Ташкентом".