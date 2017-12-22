В "ЛНР" гатять по позиціях українських військових зі снайперської зброї - штаб АТО

Незаконні збройні формування окремих районів Луганської області продовжують використовувати снайперську зброю проти підрозділів Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожПід Донецьком військові помітили снайперів із Сербії (відео)

"НЗФ ОРЛО продовжують використовувати снайперську зброю. Так, 21 грудня близько 15 години зафіксовано ведення снайперського вогню по позиціях підрозділів ЗС України біля околиць населеного пункту Кримське (Луганська область). Снайперський вогонь з боку НЗФ ОРЛО вівся з населеного пункту Сокольники (Луганська область) одночасно із провокативними обстрілами з крупнокаліберної стрілецької зброї та АГС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін засуджує такі дії бойовиків, які "ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення, погіршують гуманітарну обстановку та загострюють збройний конфлікт на Донбасі".

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу в зоні АТО в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.