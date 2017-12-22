За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку, у другій половині дня, у бік наших захисників у Кримського стріляв ворожий снайпер, а близько опівночі навколо цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир'я на підступах до Светлодарску.

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На Донецькому напрямку найгарячіше було недалеко від Пісок. Спочатку окупанти вели вогонь по нашим захисникам з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а потім посилили тиск і застосували танкове озброєння і 120-мм міномети. Крім того, з важкого міномета ворог обстрілював підступи до Водяного. На інших ділянках нашої оборони неспокійно було в передмісті Авдіївки та поблизу Кам'янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріплень з мінометів і піхотного озброєння.

Всього, за минулу добу, російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші. При необхідності українські воїни давали агресору адекватний вогневої відповідь.

"На жаль, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двоє отримали поранення", - повідомили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, у Травневом під обстріл бойовиків потрапили робітники, які відновлювали електропостачання.