Сили АТО зазнали втрат біля Новоселівки та Луганського

Протягом минулої доби один український військовий загинув поблизу селища Новоселівка, двоє отримали поранення поблизу Луганського.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Новоселівка-2 загинув один український військовий. Також на підступах до Луганського зазнали поранення двоє наших бійців. Зараз вони перебувають у медичних закладах, де їм надається вся необхідна медична допомога», - повідомив він.

Мотузяник також зазначив, що впродовж минулої доби в районі проведення АТО противник продовжував порушувати режим тиші, застосовуючи важке озброєння. Зокрема, відкривав вогонь з танку, крупнокаліберних мінометів, бойових машин піхоти та зенітних установок.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші в районі проведення антитерористичної операції.