ОБСЄ протягом 2017 року зафіксувала майже 400 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 400 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«За цей рік в умовах передбачуваного режиму припинення вогню, якого за твердженням самих сторін вони дотримуються, СММ ОБСЄ зафіксувала майже 400 тисяч порушень режиму припинення вогню. Сам по собі цей факт наступного року має спонукати сторони до справжнього і повного дотримання режиму припинення вогню, про який сторони домовились понад три роки тому», - зазначив він.

Хуг також додав, що у 2017 році СММ ОБСЄ зафіксовано майже 4 тисячі випадків розміщення забороненого озброєння з порушенням узгоджених ліній відведення.

Як повідомлялося, ТКГ домовилася про новий "режимі тиші" на Донбасі з півночі 23 грудня.