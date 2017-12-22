Голови МЗС України та Німеччини на початку 2018 року відвідають Донбас
17:33, 22 грудня 2017Війна
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"Наступний рік почнемо з спільної поїздки на Донбас", - повідомив Клімкін.
Міністри відвідають окупований Донбас / фото УНІАН
Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Федеративної Республіки Німеччина Зігмар Габріель спільно відвідають схід України, який потерпає від російської агресії. Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі у соціальній мережі Twitter.
"Щойно поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас", - зазначив Клімкін.
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Раніше повідомлялося, що на Донбасі в цьому році загинули 85 мирних жителів.
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