Голови МЗС України та Німеччини на початку 2018 року відвідають Донбас

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Федеративної Республіки Німеччина Зігмар Габріель спільно відвідають схід України, який потерпає від російської агресії. Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі у соціальній мережі Twitter.

"Щойно поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас", - зазначив Клімкін.

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Раніше повідомлялося, що на Донбасі в цьому році загинули 85 мирних жителів.