На Донбасі цього року загинули 85 мирних жителів - ОБСЄ
14:48, 22 грудня 2017Війна
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Зазначається, що ще 384 людини дістали поранення.
СММ ОБСЄ протягом 2017 року зафіксувала майже 400 тис. порушень режиму припинення вогню / фото УНІАН
З початку цього року на Донбасі загинули 85 цивільних осіб, ще 384 дістали поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
«На сьогодні, за підтвердженими даними СММ ОБСЄ, у 2017 році загинули 85 осіб і 384 дістали поранення. Серед них був наш колега – Джозеф Стоун, який загинув 23 квітня у результаті вибуху ймовірно протитанкової міни», - повідомив він.
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Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ назвала головні "гарячі точки" Донбасу останніх тижнів.
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