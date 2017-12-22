Бойовики випустили понад 70 боєприпасів по Пісках - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики на Донбасі випустили понад 70 боєприпасів по Пісках у Донецькій області. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, опублікованому у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим припинення вогню та вести прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, ворог застосовує міномети, важку артилерію та озброєння танків", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Луганському напрямку противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і танка на підступах до Зайцевого.

На Донецькому напрямку у районі Пісків впродовж першої половини доби зафіксовано неодноразові обстріли загарбниками з мінометів калібру 120-мм і танків. Російські найманці випустили біля цього прифронтового села понад 70 боєприпасів.

Також значна вогнева напруженість на цьому напрямку спостерігалась на Приазов’ї. Тут окупанти застосували важку 152-мм артилерію та 120-мм міномети довкола Лебединського і Водяного.

На інших ключових ділянках неспокійно було поблизу Авдіївки і Кам’янки, де російські найманці вели вогонь з гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

Загалом від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, двоє отримали поранення.