Названо імена українців, звільнених із полону бойовиків на Донбасі

Сьогодні, 27 грудня, в районі Майорська на Донеччині відбулося звільнення 74 українських заручників із тюрем бойовиків російсько-окупаційних бандформувань.

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, більшість звільнених заручників незаконно утримувалися бойовиками кілька років.

Згідно з інформацією СБУ, серед заручників, які утримуються на окупованому Донбасі, на сьогодні числиться понад 170 осіб. У той же час, представники ОРДЛО підтверджують лише 103 незаконно утримуваних. З цього списку сьогодні було звільнено 74 українці.

"Своєю чергою, українською стороною було передано 306 осіб шляхом помилування та звільнення їх з- під варти. Вони вчинили злочини, але до них було застосовано зміну запобіжного заходу або процедуру помилування у тих випадках, де це було дозволено законодавством. Серед переданих немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі ВР наголосили, що українські переговорники в гуманітарній мінській групі найжорсткіше і найтяжче боролися за звільнення військовослужбовців, які довгий час, ще після Дебальцевого та битви за Донецький аеропорт, знаходилися в тюрмах бойовиків і утримувалися в Макіївській колонії.

"Серед звільнених - бійці батальйону «Кривбас» Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще з лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених - представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики засудили до 30 років, який зазнав страшних катувань у катівнях ОРДО. Також серед звільнених є легендарні «кіборги» – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше знаходилися в заручниках, ще з оборони Донецького аеропорту.

Вдалося звільнити військовослужбовців, які гідно і мужньо трималися у місцях неволі - Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка, Олександра Каліна, яких, поранених, схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016, під час найважчих бойових дій на фронті.

Серед звільнених - легендарний історик і релігієзнавець, за якого боролися багато людей доброї волі з усього світу, Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, Президент Донецької обласної ГО «Центр Діскавері» Ігор Козловський, громадський активіст і волонтер Володимир Фомічов В.І. та інші.

Також серед звільнених є: Абрамов О.О., Арбузов О. І., Ахмєров А.О., БердникД.О., Бєлов Ю.С., Бучок В.М., Гайова Г.Л., Гашпор К.В., Голіков О.О., Даркін О.В., Казначеєв Е.Г., Кононенко Є.М., Кононенко І.М., Костенніков А.Т., Канарський О.Г., Коць Л.Р., Кусков О.О., Левашов Д.О., Любчук В.П., Неделяєв Е.В., Недосєкін В.Б., Новицький А.С., Овчаренко В.В., Політова О.П., Попов О.В., Радулов С.М., Сапожніков І.В., Симоненко Є.В., Сичов Л.М., Сінченко Г.А., Соболев М.В., Старченко С.І., Тиренко І.В., Храмих О.М., Чмерук А.В., Чулга О.М., Швайко В.Ю., Яковенко І.С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Іовов М.М., Кушпіль О.О., Петрачкова О.Г., Радовець В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Віндюк А.В., Гладкий С.В. та інші", - повідомили у ВР.

«Українська сторона готова до продовження роботи задля звільнення усіх українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях України та в Російській Федерації. Ми готові до другої хвилі звільнення. Також, вкрай важливо встановити долі осіб, яких вважають зниклими безвісти на Донбасі», - наголосила Перший заступник голови ВР, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.