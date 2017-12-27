Держсекретар США закликав Лаврова повернути російських офіцерів до СЦКК на Донбасі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова знизити рівень насильства на Донбасі та повернути представників РФ до Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт.

Зокрема, сказано, що телефонна розмова Тіллерсона та Лаврова відбулася у вівторок, 26 грудня.

"Підкреслюючи стурбованість США у зв'язку із зростанням насильства на сході Україні, секретар звернувся з проханням, аби Росія повернула своїх представників до Спільного центру з контролю та координації та зменшила рівень насильства", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів посіли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».