Російські офіцери з СЦКК залишили Україну – ДПСУ

Російські офіцери зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 19 грудня ввечері залишили Україну, одному з них заборонено в'їжджати в Україну на три роки через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

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«Російські офіцери, які входили до складу СЦКК, вчора ввечері виїхали з України», - заявив він і додав, що оформлення проходило в пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині.

«Під час оформлення був виявлений офіцер, підполковник, який відвідував тимчасово окупований Крим через закриті урядом України пункти пропуску», - зауважив Слободян.

За словами прес-секретаря ДПСУ, в ході співбесіди росіянин підтвердив, що у квітні 2017 року заїжджав до Криму через тимчасово закритий пункт пропуску «Сімферополь».

«На підставі діючого законодавства прикордонники закрили йому в'їзд до України на 3 роки», - повідомив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва у СЦКК. Російські офіцери мають залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег в СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод та забезпеченні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.