Бойовиків і населення "ЛДНР" готують до масштабного "наступу ЗСУ" – ІС

Російське окупаційне командування на Донбасі активізувало проведення заходів по поширенню дезінформації серед мирного населення про активізацію бойових дій у період Різдвяних і Новорічних свят.

Читайте такожЖурналіст пояснив, коли "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», на підконтрольній окупаційному командуванню території посилений адміністративно-поліцейський режим, комунальні служби проводять демонстративні заходи щодо переобладнання підвальних приміщень в бомбосховища. В лікарні та медичні установи розісланий циркуляр про необхідність спланувати та провести заходи, спрямовані на підготовку медичних закладів до прийому великої кількості поранених.

«Одночасно серед командування частин і підрозділів обох «армійських корпусів» поширюється інформація з посиланням на дані розвідки окупантів про те, що ЗСУ перейдуть у наступ відразу на декількох ділянках фронту. У ряді штабів окупаційних військ циркулюють якісь «достовірні дані» про якесь «перекидання ЗСУ до фронту важкої артилерії» і «американських ударних БПЛА». Наступ нібито почнеться з масованих артилерійських і ракетних ударів по штабах, ПУ і КП окупантів, складів і пунктів постачання», – йдеться в повідомленні ІС.

Відзначається також, що синхронно «МГБ ДНР» і «МГБ ЛНР» заявили про те, що на даний момент на окуповану територію вже перекинуті десятки українських ДРГ з метою створення хаосу і паніки перед початком наступу ЗСУ».