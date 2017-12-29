Журналіст оцінив ймовірність кривавого перевороту в "ДНР"

"Державний переворот", тим більше, кривавий, можливий у "ДНР" тільки в тому разі, якщо таким буде сценарій Москви. Про це заявив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Так він прокоментував слова екс-ватажка "ДНР" Олександра Ходаковського про те, що, на відміну від перевороту в "ЛНР", "у нас ("ДНР", - Ред.) все може вилитися в набагато більшу кількість крові", передає "Обозреватель".

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"Ніяких переворотів там не може бути", - запевнив журналіст.

Як переконаний Бутусов, головна причина полягає в тому, що "республіка" управляється російською військовою адміністрацією.

На його думку, військовий переворот у "ДНР" можливий тільки в тому випадку, якщо Москві знадобиться саме такий розвиток подій.

"Цього (моря крові, - Ред.) не може бути, поки там російська військова адміністрація", - наголосив журналіст.

Раніше Бутусов заявляв, що "ЛНР" і "ДНР" припинять своє існування, щойно надійде наказ з Кремля про виведення російських офіцерів з їхніх систем управління.