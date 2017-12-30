Бойовики все частіше використовують проти ЗСУ диверсантів і снайперів – ІС

Російські окупаційні війська активізували ведення снайперського вогню за рахунок збільшення кількості снайперських груп в зоні зіткнення з підрозділами сил АТО.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», також на низці ділянок відзначається активізація ДРГ противника.

Крім того, з 20 по 29 грудня ц. р. артилерійські підрозділи "1 ак днр" і "2 ак лнр" оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснили близько 120 вогневих нальотів з 152-мм і 122-мм артилерійських систем, 82/120-мм мінометів, 122-мм РСЗВ "Град", 122-мм переносних реактивних пускових установок "Град-П", БМП і танків.

Відзначається, що найбільш інтенсивно вогневі удари наносилися супротивником по позиціях українських військ в районі населених пунктів Кримське, Старий Айдар, Новоолександрівка, Луганське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Гладосове, Новолуганське, Лозове, Травневе, Зайцево, Верхнеторецьке, Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, шахта "Бутівка", Новотроїцьке, Водяне, Харчовик, Кам'янка, Павлопіль, Лебединське та Широкіно.