За добу бойовики 6 разів порушили перемир'я, один боєць ЗСУ загинув

08:11, 30 грудня 2017
Війна
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Бойовики  вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Обстріли тривають попри домовленості про перемир'я / Министерство обороны Украины

За минулу добу, 29 грудня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 – травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола Луганського.

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На Донецькому напрямку бойовики неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка.

Зазначається, що гранатомети і легке піхотне озброєння російсько-окупаційні війська застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

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Теги: #АТО#Донбас#Новини АТО