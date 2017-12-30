За добу бойовики 6 разів порушили перемир'я, один боєць ЗСУ загинув

За минулу добу, 29 грудня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 2 – травмовані. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші", – йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола Луганського.

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На Донецькому напрямку бойовики неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка.

Зазначається, що гранатомети і легке піхотне озброєння російсько-окупаційні війська застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.