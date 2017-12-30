За півтора тижні на Донбасі знищено 39 окупантів – ІС

У період з 19 по 28 грудня підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 39 осіб.

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Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У період з 19 по 28 грудня ц.р. підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 39 осіб: 1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовськ) 5 в/с, 3 омсбр (Горлівка) 20 в /с, 11 ЗМУ (Макіївка) 9 в/с , 2 АК - 6 омсп (Кадиївка) 1 в / с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганськ) 1 в/с», - написав Тимчук.

Також, він поінформував, що російське окупаційне командування активізувало проведення заходів з розповсюдження дезінформації серед мирного населення про активізацію бойових дій в період Різдвяних і Новорічних свят.