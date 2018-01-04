У зоні АТО загинув український розвідник

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український розвідник Олександр Чегурко. Про це йдеться в повідомленні Кодимської районної державної адміністрації Одеської області.

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"Щойно надійшла сумна звістка про загибель нашого земляка, Олександра Чегурка, 16.07.1987 року народження, жителя с. Шершенці Кодимського району. Старший сержант Чегурко пішов з життя 3 січня 2018, захищаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі військового поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, Чегурко був розвідником у 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, передає РБК-Україна.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня у зоні АТО при підриві на вибуховому пристрої загинув український військовий.