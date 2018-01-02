В зоні АТО при підриві на вибуховому пристрої загинув український військовий

На Донбасі минулої доби внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Збройних сил України.Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожПерший день нового року не приніс мир на ДонбасЗа його словами, загалом впродовж минулої доби б ойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військовослужбовців по всій лінії зіткнення.

Усі обстріли, сказав Мотузяник, були прицільними, в одному випадку військовослужбовці ЗСУ вимушені були відкривати вогонь у відповідь.

"Саме внаслідок ворожих вогневих провокацій жоден український військовий не постраждав. Але без втрат минулої доби, на жаль, все ж таки не обійшлося. В районі населеного пункту Новотошківське один військовослужбовець Збройних сил України підрівався на вибуховому пристрої, внаслідок чого отримав множинні поранення, несумісні з життям", - сказав Мотузяник. Він висловив співчуття рідним та близьким військовослужбовця.