Стали відомі подробиці про жінку, яка відмовилася залишати "ДНР" після обміну

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська розповіла про звільнену з полону бойовиків жінку, яка вирішила залишитися в окупованому Донецьку.

За словами обмудсмена, до жінки немає жодних претензій. Більш того, у неї такі ж права, як і в інших звільнених з полону українців, передає "112 Україна".

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"74-а українка також була звільнена, як і 73 інших. Вона була звільнена з місць позбавлення волі, й оскільки на підконтрольній території немає в неї родичів, які можуть її підтримати, яких хочеться обійняти після досить тривалого перебування в незаконному утриманні, то, відповідно, вона сказала, що "ми вдячні Україні, але я хочу обійняти свою рідню". Рідні проживають на території Донецька. Не бачу причин говорити про зраду або ще про щось", - сказала вона.

"Ця жінка вільна, залишається громадянкою України, ніхто не має до неї ніяких претензій, вона у будь-який момент може приїхати й отримати виплати, про які говорили і Рева, й інші, а також отримати психологічну допомогу", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, 27 грудня на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Додому повернулися 73 українських заручники, 74-а звільнена з полону жінка вирішила залишитися в окупованому Донецьку. На окуповану територію було передано 233 людини.