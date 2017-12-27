Колишня українська військова відмовилася залишати "ДНР" після обміну - ЗМІ

20:03, 27 грудня 2017
Війна
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Причиною того, що жінка залишається на окупованому Донбасі, вона назвала те, що в Донецьку живуть її рідні.

Ілюстрація REUTERS

Одна людина відмовилася їхати на підконтрольну Києву територію в рамках обміну полоненими між Україною і терористами, який проходив на Донбасі.

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Відмовилася виїжджати колишня військовослужбовець ЗСУ на ім'я Олена. Про це "Стране" розповіла сама жінка.

Вона каже, що її затримали у серпні 2016 року, до цього служила в штабі Слов'янська. "Хтось написав на мене заяву, ось і заарештували", - повідомила вона. Причиною того, що вона залишається в "ДНР", жінка назвала те, що в Донецьку живуть усі її рідні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в районі Майорска Донецької області відбулося звільнення 74 українських заручників з в'язниць російсько-окупаційних бандформувань.

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Теги: #обмін полоненими на Донбасі#звільнені українці#відмова залишати ДНР