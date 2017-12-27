Колишня українська військова відмовилася залишати "ДНР" після обміну - ЗМІ

Одна людина відмовилася їхати на підконтрольну Києву територію в рамках обміну полоненими між Україною і терористами, який проходив на Донбасі.

Читайте такожНазвано імена українців, звільнених із полону бойовиків на Донбасі

Відмовилася виїжджати колишня військовослужбовець ЗСУ на ім'я Олена. Про це "Стране" розповіла сама жінка.

Вона каже, що її затримали у серпні 2016 року, до цього служила в штабі Слов'янська. "Хтось написав на мене заяву, ось і заарештували", - повідомила вона. Причиною того, що вона залишається в "ДНР", жінка назвала те, що в Донецьку живуть усі її рідні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в районі Майорска Донецької області відбулося звільнення 74 українських заручників з в'язниць російсько-окупаційних бандформувань.