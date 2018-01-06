"Різдвяне перемир’я": бойовики один раз обстріляли сили АТО

У суботу, 6 січня, бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі один раз обстріляли українських військових. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

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Російські найманці після обіду зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях Збройних сил України біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках лінії розмежування порушень перемир’я не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 5 січня бойовики продовжили порушувати режим тиші, про який домовилась Тристороння контактна група у Мінську напередодні Нового року. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Стан його здоров’я - задовільний, а життю ніщо не загрожує.