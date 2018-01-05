Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 70 вибухів у Донецькій області.

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Про це йдеться у звіті за період з 19:30 3 січня до 19:30 4 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, в тому числі менше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 130 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, впродовж доби 4 січня під час перебування на залізничній станції у підконтрольній бойовикам "ДНР" Ясинуватій (за 16 км на північний схід від Донецька) протягом майже трьох годин спостерігачі чули 24 вибухи, спричинених із невстановленого типу озброєння, та близько 20 пострілів та черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемету відповідно. Також, в той же день, перебуваючи на південно-західній околиці Ясинуватої, СММ чула 6 невизначених вибухів та 5 черг вогню зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемету на відстані 2-5 км зі сторони півдня та північного заходу.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія не фіксувала порушень режиму припинення вогню. У попередній звітний період СММ задокументувала близько 30 порушень режиму припинення вогню", - сказано у звіті.