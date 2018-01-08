З початку доби бойовики 6 разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб

З початку доби зафіксовано 6 фактів порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 8 січня 2018 року.

«Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угруповань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних сил України», - наголосили у штабі.

На Луганському напрямку, сказано у зведенні, окупанти понад дві години вели вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустили у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська терористи обстріляли українських воїнів з гранатометів та кулеметів.

На Донецькому напрямку міномети калібру 120 мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети - поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, окупанти зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького. «У обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї», - наголосили у штабі.