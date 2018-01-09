За добу внаслідок обстрілів на Донбасі поранено трьох бійців АТО - штаб

У наслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали поранень. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 8 січня 2018 року.

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Темна половина минулої доби, починаючи з 19.00, у районі проведення АТО, пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того російсько-окупаційні угруповання 6 разів порушували перемир’я.

На Луганському напрямку понад чотири години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги. Спочатку бойовики з великокаліберних кулеметів, за підтримки 120-мм мінометів провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту близько півсотні боєприпасів, а згодом, з кулеметів та гранатометів, вели вогонь на підступах до Світлодарська.

На Донецькому напрямку окупанти стріляли з важких мінометів калібру 120-мм по захисниках Павлополя, а з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів – поблизу Талаківки. Довкола Новотроїцького противник також активізувався в обідній час. Здебільшого загарбники застосовували тут стрілецьку зброю, включно зі снайперською, а пізніше посилили тиск – додали гранатомети. У цьому районі наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Як повідомляв УНІАН, різдвяне перемир’я у зоні АТО протрималося майже добу.