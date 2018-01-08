Штаб АТО: різдвяне перемир’я протрималося майже добу

Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я. Але увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 7 січня 2018 року.

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Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.

Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи.

Як повідомляв УНІАН, за даними СЦКК, бойовики під час "новорічного перемир’я" облаштовували нові вогневі позиції.