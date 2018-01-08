Штаб АТО: різдвяне перемир’я протрималося майже добу
7 січня ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Один український військовослужбовець отримав поранення.
Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я. Але увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 7 січня 2018 року.
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Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.
Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи.
Як повідомляв УНІАН, за даними СЦКК, бойовики під час "новорічного перемир’я" облаштовували нові вогневі позиції.