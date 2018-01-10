Доба на Донбасі: бійці АТО не відповідали на обстріли, двоє отримали поранення

Повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних Сил України. Про це повідомляється у зведенні Прес-центру штабу АТО за 9 січня 2018 року.

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Загалом минулої доби зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку бойовиків. Українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.

На Луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом, зі стрілецької зброї, турбували оборонців Травневого.

На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я на Приазов’ї. Зокрема, вони вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та випустили вісім мін з мінометів калібру 82-мм по наших опорних пунктах поблизу Павлополя.

Як повідомляв УНІАН, за добу 8 січня внаслідок обстрілів на Донбасі було поранено трьох бійців АТО.