На Донбасі між окупантами виникла сутичка: одного вбито і ще одного поранено

У з’єднаннях та частинах російсько-окупаційних військ на Донбасі посилюються протиріччя між кадровими російськими військовослужбовцями та найманцями з числа місцевого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони України у з’єднаннях та частинах російсько-окупаційних військ посилюються протиріччя між кадровими російськими військовослужбовцями та найманцями з числа місцевого населення. Зокрема, це призводить до зростання кількості випадків відкритої непокори», - зазначив він.

Так, за словами речника, 8 січня в одному з так званих підрозділів спецпризначення 1-го АК противника через небажання підлеглими виконувати накази російських офіцерів сталась сутичка із застосуванням зброї. В результаті одного бойовика було вбито та ще одного поранено.