Ситуація в зоні проведення АТО загострилась – Мотузяник

Ситуація в зоні проведення АТО загострилась, вперше від початку новорічно-різдвяного перемир’я українські військові змушені були адекватно відповісти на провокації окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Доба, що минула, відзначилась певним загостренням ситуації в районі проведення АТО. Як і раніше, загарбник продовжував ігнорувати встановлений режим припинення вогню, при цьому збільшивши у порівнянні з попередньою добою кількість та інтенсивність ворожих провокацій. Особливу активність противник виявляв у світлу пору дня. Ворог вдався до обстрілів позицій українських захисників, зокрема, із мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів. Згадані злочинні дії окупанта загрожували життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вони було змушені вперше від початку новорічно-різдвяного перемир’я адекватно відповідати на ці провокації», - розповів Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші, внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських бійців.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти порушують домовленості.