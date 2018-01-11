На Донбасі військові збили російський безпілотник

Протягом Новорічно-Різвяного перемир’я українські військові вже збили другий ворожий безпілотник.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, 10 січня було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу «Орлан 10».

"Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Горлівка – Артемове – Курдюмівка – Очеретине. Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 23:40 ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом цієї ночі, на Донецькому та Приморському напрямках українськими підрозділами радіотехнічних військ було зафіксовано розвідувальні польоти ще двох ворожих БПЛА.

Дані факти є черговим доказом грубих порушень російсько-окупаційними військами Новорічно-Різвяного перемир’я та Мінських домовленостей.

Як відомо, 28 грудня 2017 року сили АТО також збили російський безпілотник типу «Орлан 10».