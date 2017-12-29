У зоні АТО українські військові збили великий російський безпілотник

У четвер, 28 грудня, у зоні проведення антитерористичної операції українські військові збили безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10», повідомляє ТСН.

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Безпілотник збили близько 22.00 біля Курдюмівки поблизу Торецька Донецької області. Наразі військові шукають залишки апарату.

«Орлан-10» - багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр» Санкт-Петербург, Росія. Максимальна злітна маса БПЛА за різними даними дорівнює від 14 до 18 кг. Він здатен передавати відео на відстань до 120 км. Вартість такого апарату становить близько 6 млн рублів.

Українські військові вже неодноразово збивали такі безпілотними, що є ще одним доказом російської агресії. Зокрема, у липні 2014 року «Орлан-10» збили поблизу міста Амвросіївка Донецької області (нині окуповане бойовиками).

Варто зазначити, що розвідка за допомогою безпілотних летальних апаратів заборонена згідно з Мінськими домовленостями.