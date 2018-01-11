Бойовики сьогодні порушували режим тиші на всіх напрямках – штаб

З початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні угруповання на Донбасі 7 разів обстріляли позиції сил АТО, на Луганському напрямку ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, розміщеному на сторінці у штабу у Facebook.

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«Дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угруповань і надалі немає. Противник продовжує зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку ворог виявляв вогневу активність у районі Світлодарської дуги. «Під обстрілами з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опинилися наші позиції на підступах до Новолуганського, а біля Луганського бойовики застосували 120-мм міномети. Поблизу Новозванівки незаконні збройні формування порушували режим тиші з великокаліберних кулеметів», - додали у штабі.

Крім того, на Донецькому напрямку, в обідню пору, загарбники з гранатометів обстріляли оборонців Пісків, а на Приазов’ї зі 120-мм та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по захисниках Широкиного і Гнутового.

Загалом з початку доби уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 7 обстрілів укріплень Збройних сил України.