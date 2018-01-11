Втрати сил АТО: у Міноборони повідомили подробиці загибелі трьох військових на Донбасі

Минулої доби двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один загинув під час ворожого обстрілу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Минулої доби наше військо зазнало втрат. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів. Двоє – внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік селища Піски, один – внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту на підступах до Новолуганського», - сказав Мотузяник.

Він додав, що впродовж минулої доби ще троє військовослужбовців дістали поранення неподалік Новолуганського і Верхньоторецького, бойової травми зазнав один військовослужбовець, який боронив позиції Шахти Бутівка. «Поранених у задовільному стані доправлено до військово-медичних закладів», - додав Мотузяник.