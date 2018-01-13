На Донеччині завершили будівництво газопроводу до Авдіївки

На Донеччині завершено будівництво газопроводу від селища Очеретине до Авдіївки, він готовий до випробувань.

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Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зранку відвідав будівництво Авдіївського газогону. Ситуація наступна: вчора завершили зварювання стиків і укладку труб. Газогін готовий повністю до початку випробувань», - написав він.

За даними Жебрівського, сьогодні з 10.00 газогін почали накачувати спеціальним інгредієнтом для перевірки якості зварювання.

«Накачуватимуть поетапно до 7,5 атмосфер, на це потрібна доба. Потім при 7,5 атмосфер трубу перевірять спеціалісти технагляду та Держпраці - три години має тримати газогін такий тиск, після цього опустять тиск до 6 атмосфер і знову зафіксують, перевірять і опломбують. Після цього вже можна буде повністю засипати трубу», - пояснив голова ВЦА.

Після цього у газопровід закачають газ і почнуть підключати помешкання.

Жебрівський також додав, що розпорядився усю необхідну документацію оформлювати паралельно, щоб не зволікати з процесом підключення будинків.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року через обстріли проросійськими терористами в результаті аварії на магістральному газопроводі без газопостачання залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Після цього було вирішено побудувати газопровід довжиною понад 14 км до Авдіївки в обхід тимчасово окупованої території.