Бойовики в порушення "різдвяного перемир’я" понад годину обстрілювали передмістя Авдіївки з гранатометів – штаб АТО
Крім того, перемир’я було порушено у районі Верхньоторецького, де активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.
Контрольовані Росією бойовики на Донбасі, в порушення досягнутої в Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, понад годину обстрілювали позиції сил АТО у передмісті Авдіївки з гранатометів.
Як йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, також російсько-окупаційні підрозділи вели прицільний вогонь по цих оборонних укріпленнях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Читайте такожЗа добу окупанти 9 разів порушували режим тиші на Донбасі – речник Міноборони
Крім того, перемир’я було порушено у районі Верхньоторецького, де активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.
«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - наголосили у штабі.
Як повідомляв УНІАН, на лінії бойового зіткнення на Донбасі, відповідно до Мінських домовленостей, з 00:00 годин 23 грудня оголошено перемир’я на новорічні та різдвяні свята.