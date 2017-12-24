Бойовики в порушення "різдвяного перемир’я" понад годину обстрілювали передмістя Авдіївки з гранатометів – штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики на Донбасі, в порушення досягнутої в Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, понад годину обстрілювали позиції сил АТО у передмісті Авдіївки з гранатометів.

Як йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, також російсько-окупаційні підрозділи вели прицільний вогонь по цих оборонних укріпленнях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Крім того, перемир’я було порушено у районі Верхньоторецького, де активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, на лінії бойового зіткнення на Донбасі, відповідно до Мінських домовленостей, з 00:00 годин 23 грудня оголошено перемир’я на новорічні та різдвяні свята.